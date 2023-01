Yoon bekräftigt Entschlossenheit für Reformen und Bekämpfung von Missständen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Dienstag seine Entschlossenheit für Reformen erneut bekräftigt.Die nicht normalen Missstände in der Gesellschaft müssten korrigiert werden, und die drei großen Reformen in den Bereichen Arbeit, Bildung und Rente müssten mit Nachdruck vorangetrieben werden, sagte Yoon in der ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr.Er forderte auch, zügig an der Erhöhung von Transparenz bei der Buchhaltung der Gewerkschaften, der Normalisierung des nationalen Krankenversicherungssystems sowie einer Neuordnung des Verwaltungssystems für staatliche Subventionen zu arbeiten.Yoon sagte den Kabinettsmitgliedern, dass man im Jahr 2023 die Versprechen gegenüber den Bürgern in die Tat umsetzen müsse. Er forderte, dass jedes Ministerium einen konkreten Umsetzungsplan und eine Roadmap für die Reformaufgaben und die staatspolitischen Aufgaben ausarbeite und ihm und dem Präsidialamt jederzeit über den Umsetzungsprozess berichte.