Über 50-Jährige in Südkorea betrachten Menschen ab 69,4 Jahren als Senioren

Photo : KBS News

Über 50-Jährige in Südkorea wollen sich im Schnitt ab dem Alter von 69,4 Jahren als „alt“ betrachten.Das ist mehr als vier Jahre höher als die gesetzliche Altersgrenze hierfür, die bei 65 Jahren liegt.Menschen mittleren und höheren Alters gehen davon aus, dass ein Paar monatlich im Schnitt 2,77 Millionen Won (2.180 Dollar) zur Bestreitung des Lebensunterhalts im hohen Alter benötige.Das gab das Forschungsinstitut für nationale Rente des Nationalen Rentendienstes NPS in einem Bericht zur Untersuchung des Wirtschaftslebens der Menschen mittleren und höheren Alters und der Vorbereitungen für das Leben im Alter bekannt, der am Dienstag veröffentlicht wurde.Die entsprechende Erhebung dient einer Grundlagenanalyse der Panelbefragung zur Sicherung des Lebens der Bürger im Alter, der zum Zweck der Bereitstellung von Grunddaten für nationale Systeme für die Einkommenssicherung im Alter wie die nationale Rente stattfindet. Im Zeitraum vom 1. August bis 23. November 2022 wurden 4.024 Haushalte oder 6.392 Personen mittleren oder höheren Alters befragt.