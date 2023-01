Südkorea will Steueranreize für Halbleiterinvestitionen erhöhen

Photo : YONHAP News

Großunternehmen und große Mittelständler können künftig voraussichtlich von einer größeren Steuergutschrift in Höhe von 15 Prozent im Falle von Investitionen in Halbleiteranlagen profitieren.Die Regierung teilte am Dienstag mit, entsprechend größere Steuerbegünstigungen für Halbleiterinvestitionen einführen zu wollen.Die Regierung will die Steuergutschrift für Investitionen von Großunternehmen und großen Mittelständlern in Produktionsanlagen für nationale strategische Technologien wie Halbleiter, Impfstoffe und Sekundärbatterien von derzeit acht Prozent auf 15 Prozent erhöhen.Für kleine und mittlere Unternehmen soll die entsprechende Steuergutschrift von 16 Prozent auf 25 Prozent angehoben werden.Die Regierung will noch im laufenden Monat einen Gesetzentwurf hierfür ausarbeiten und eine parlamentarische Billigung so bald wie möglich zustande bringen.