Hauptbörse in Seoul schließt vierten Handelstag in Folge mit Verlusten

Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse in Seoul hat am Dienstag den vierten Handelstag in Folge mit Verlusten beendet.Der Kospi verlor 0,31 Prozent auf 2.218,68 Zähler.Der Kospi sei zwischenzeitlich unter 2.200 Punkte gefallen, habe wegen der Rally des chinesischen Aktienmarktes aber die Verluste wieder ausgeglichen, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Auch der Halbleitersektor habe dem Kospi Auftrieb gegeben, nachdem die Regierung Pläne für stärkere Steueranreize im Falle von Investitionen in Halbleiterunternehmen bekannt gegeben habe, wurde Seo weiter zitiert.