Zahl der Toten des Massengedränges in Itaewon auf 159 nach oben korrigiert

Photo : YONHAP News

Das Innenministerium hat die Zahl der Todesopfer des Massengedränges in Itaewon auf 159 nach oben korrigiert.Das Ministerium erklärte am Dienstag, dass der später von einem Verletzten begangene Selbstmord als offizieller Todesfall im Zusammenhang mit der Katastrophe betrachtet werde.Auf der Grundlage der Meinung von Rechts- und Gesundheitsexperten könne ein kausaler Zusammenhang zwischen der Katastrophe und dem Tod der Person hergestellt werden.Im Einklang mit einem Gesetz zum Katastrophen- und Sicherheitsmanagement könnten die Hinterbliebenen dasselbe Unterstützungsgeld erhalten wie die der 158 Opfer, die bei dem Unglück starben.Am 29. Oktober des Vorjahres war es während Halloween-Feierlichkeiten im Ausgehviertel Itaewon in einer engen und abschüssigen Seitengasse zu einer Massenpanik gekommen.