Verschärfte Einreisekontrollen für Einreisende aus Hongkong und Macau

Photo : KBS News

Die verschärften Einreisekontrollen für Einreisende aus China werden auf Einreisende aus Hongkong und Macau ausgeweitet.Das gab das Zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Dienstag bekannt.Demnach benötigten Einreisende aus Hongkong und Macau ab Samstag vor der Abreise nach Südkorea einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein dürfe.Vor der Abreise müsse das negative Testergebnis im System Q-Code hochgeladen werden.Wer bei der Ankunft Symptome einer Covid-Infektion habe, müsse noch am Flughafen einen PCR-Test machen. Falle dieser positiv aus, müsse sich die Person in einer staatlichen Einrichtung in Quarantäne begeben.Für die Entscheidung sei nach Behördenangaben die steigende Zahl der Covid-19-Fälle und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus in Hongkong berücksichtigt worden. Auch habe eine Rolle gespielt, dass im letzten Monat mehr Menschen aus Hongkong als aus Festlandchina nach Südkorea gereist seien.Seit Montag müssen sich Einreisende aus China vor und nach der Ankunft in Südkorea testen lassen. Die Vergabe von Kurzzeitvisa wurde eingeschränkt.