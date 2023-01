USA bestätigen Gespräche mit Südkorea über Maßnahmen gegen Nordkoreas Nuklear-Drohungen – Nuklearübungen kein Gesprächsgegenstand

Photo : YONHAP News

Die USA haben Gespräche mit Südkorea über Maßnahmen gegen Nordkoreas Nuklear-Drohungen bestätigt.Nuklearübungen seien aber kein Gesprächsgegenstand, da Südkorea kein Atomwaffenstaat sei, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Der Sprecherin war eine Frage zur Reaktion von US-Präsident Joe Biden auf eine Bemerkung des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol gestellt worden. Biden hatte die Frage nach Gesprächen über Nuklearübungen klar vereint. In einem Zeitungsinterview war Yoon zuvor mit Worten wiedergegeben worden, die von einigen als Hinweis auf Gespräche über Nuklearübungen verstanden wurden.Die Sprecherin erläuterte, dass die Präsidenten Biden und Yoon im Anschluss an ihr Treffen in Kambodscha im vergangenen November ihren Teams angeordnet hätten, "einen Plan für eine effektive und koordinierte Antwort" für eine Reihe von Szenarien auszuarbeiten. Dazu zähle auch ein Einsatz von Kernwaffen durch Nordkorea.Die Teams würden sich mit der Angelegenheit beschäftigen, darauf habe sich Yoon mit seinen Bemerkungen eindeutig bezogen, so die Sprecherin weiter.Sie bekräftigte anschließend den vollen Einsatz der USA für die Allianz mit Südkorea, es würde eine erweiterte Abschreckung unter Nutzung der gesamten Bandbreite der Kapazitäten im Verteidigungsbereich bereitgestellt.