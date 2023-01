31 Prozent der Corona-Neuinfizierten aus Übersee in der Vorwoche kommen aus China

Photo : YONHAP News

An den eingeschleppten Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche in Südkorea hat der Anteil der Reisenden aus China 30 Prozent übertroffen.Von den insgesamt 460 bestätigten eingeschleppten Corona-Neuinfektionen in der Vorwoche seien 142 Infizierte, rund 31 Prozent, aus China eingereist, sagte Gesundheitsminister Cho Kyu-hong bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Mittwoch.Die südkoreanischen Gesundheitsbehörden hatten angesichts des starken Infektionsgeschehens in China die Einreisekontrollen für Einreisende aus der Volksrepublik verschärft und am 2. Januar eine Testpflicht vor der Abreise und nach der Einreise eingeführt. Ab dem 7. Januar wird auch für Einreisende aus Hongkong und Macau eine Testpflicht vor der Abreise nach Südkorea gelten.