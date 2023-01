Finanzministerium präsentiert Maßnahmen zur Preisstabilisierung vor Mond-Neujahr

Photo : YONHAP News

Das Finanzministerium hat am Mittwoch Maßnahmen zur Stabilisierung der Preise und der Lebensgrundlagen der Bürger im Vorfeld des Mond-Neujahrs präsentiert.Beschlossen wurde, in den nächsten drei Wochen bis zum 20. Januar 208.000 Tonnen von 16 zum Mond-Neujahr stark gefragten Produkten in Umlauf zu bringen. Dazu zählen Äpfel, Birnen, Rind- und Schweinefleisch, Alaska-Pollack, Tintenfische und Makrelen.Für Schweinefleisch wird der vorläufig auf null Prozent gesenkte Zollsatz bis Juni bestehen bleiben, der für Hühnerfleisch bis März. Im Falle von Chinakohl und Rettichen werden zusätzliche Reserven zur Verfügung gestellt, sollte wegen einer Kältewelle eine instabile Versorgungslage befürchtet werden.Für Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte werden Rabatte mit einem Volumen von 30 Milliarden Won (23,5 Millionen Dollar) angeboten. Beim Kauf solcher Produkte auf einem traditionellen Markt wird eine Rückerstattung von bis zu 30 Prozent der Kaufsumme in Form eines Gutscheins gewährt. Die Obergrenze soll bei 20.000 Won pro Kopf liegen.Die Regierung will zudem Zollabfertigungen rund um die Uhr einführen, damit stark gefragte Produkte reibungslos geliefert werden.Während der Feiertage zum Mond-Neujahr wird keine Autobahn-Maut erhoben, damit die Bürger in Bezug auf die Verkehrskosten entlastet werden. Die Parkplätze der lokalen Verwaltungen und der öffentlichen Institutionen können während dieser Zeit gratis genutzt werden.Auch wurden Maßnahmen zur Entlastung der schutzbedürftigen Gruppen bei den Energiekosten präsentiert.Außerdem will die Regierung zur Verhinderung einer Corona-Ausbreitung während der Feiertage Teststationen und medizinische Einrichtungen für die One-Stop-Behandlung betreiben.