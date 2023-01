Peking droht mit Gegenmaßnahmen gegen verschärfte Corona-Einreisebestimmungen

Photo : YONHAP News

Angesichts der verschärften Einreisebestimmungen in einigen Ländern für Reisende aus China aufgrund der dortigen Corona-Lage hat Peking mit Gegenmaßnahmen gedroht.Man lehne Versuche entschieden ab, die Kontroll- und Präventionsmaßnahmen gegen die Epidemie für politische Zwecke zu manipulieren, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Dienstag vor der Presse. Man werde auf der Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit entsprechende Maßnahmen ergreifen.Wie verlautete, hätten mindestens 14 Länder in Bezug auf Covid-19 ihre Kontrollen von Einreisenden aus China verschärft. Dazu zählen Südkorea, Australien, Kanada, Großbritannien und die Vereinigten Staaten.