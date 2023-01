Hyundai Motor Group will dieses Jahr Fahrzeuge für autonomes Fahren auf Autobahnen auf südkoreanischen Markt bringen

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group will dieses Jahr Fahrzeuge, die autonom auf Autobahnen fahren können (Level 3), auf den südkoreanischen Markt bringen.In Nordamerika wolle die Gruppe Robotertaxis mit Level-4-Technologie zur Marktreife bringen, kündigte Chung Eui-sun, Vorsitzender der Hyundai Motor Group, am Dienstag in seiner Neujahrsansprache an.Chung hielt die Rede bei einer Neujahrsveranstaltung am Namyang Forschungs- und Entwicklungszentrum des Konzerns in Hwaseong in der Provinz Gyeonggi.Als wichtigste Themen der Gruppe präsentierte er die Elektrifizierung und Software.