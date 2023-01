Südkorea verzeichnete 2022 gegenüber Vietnam erstmals größten Handelsüberschuss

Photo : YONHAP News

Vietnam ist erstmals als Land hervorgegangen, gegenüber dem Südkorea den größten Handelsbilanzüberschuss verzeichnete.Südkoreas Lieferungen nach Vietnam beliefen sich letztes Jahr auf 60,98 Milliarden Dollar, während die Einfuhren aus dem südostasiatischen Land 26,72 Milliarden Dollar betrugen. Südkorea verzeichnete demnach einen Handelsüberschuss in Höhe von 34,25 Milliarden Dollar.Es ist das erste Mal, dass Südkorea auf Jahressicht unter allen Handelspartnern im Handel mit Vietnam den größten Überschuss verzeichnete.Letztes Jahr feierten beide Länder das 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Rege Tätigkeiten koreanischer Unternehmen in Vietnam in den letzten Jahren ließen offenbar den Handelsüberschuss Südkoreas gegenüber Vietnam stark wachsen.Hinter Vietnam folgten die USA, Hongkong, Indien und Singapur.Das Volumen der Ausfuhren Südkoreas in den besonders wichtigen Schwellenmarkt Indien stieg letztes Jahr um 21 Prozent im Vorjahresvergleich auf ein Allzeithoch von 18,88 Milliarden Dollar.Dagegen fiel China, das Südkorea im bilateralen Handel in der Vergangenheit hohe Überschüsse einbrachte, als Folge dessen Null-Covid-Politik auf Platz 22 zurück.Das größte Handelsdefizit verbuchte Südkorea im vergangenen Jahr gegenüber Saudi-Arabien, gefolgt von Australien.Südkorea verzeichnete letztes Jahr das bisher höchste Exportvolumen von 683,9 Milliarden Dollar. Das Land musste jedoch infolge des starken Importzuwachses aufgrund der hochgeschnellten Energiepreise das bisher größte Handelsbilanzdefizit hinnehmen, das 47,2 Milliarden Dollar betrug.