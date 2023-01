73 Einreisende aus China am Dienstag positiv auf Corona getestet

Photo : YONHAP News

73 Einreisende aus China sind am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden.Die Koreanische Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte mit, dass mit Stand 0 Uhr am Mittwoch von insgesamt 1.137 Einreisenden aus China 281 Reisende für einen kurzfristigen Aufenthalt an der Teststation am Flughafen einem PCR-Test unterzogen worden seien. 73 von ihnen seien positiv getestet worden.Der Anteil der positiv Getesteten an allen Getesteten erreicht 26 Prozent.Der entsprechende Anteil in den letzten zwei Tagen liegt bei 22,7 Prozent.Ausländische Staatsangehörige, die für einen kurzfristigen Aufenthalt von China nach Südkorea reisen, müssen unmittelbar nach der Ankunft im Testzentrum am Flughafen einen PCR-Test machen und in einem gesonderten Raum auf ihr Testergebnis warten.Südkoreaner und ausländische Staatsbürger, die sich langfristig in Südkorea aufhalten, müssen sich innerhalb eines Tages nach der Einreise aus China am öffentlichen Gesundheitszentrum an ihrem Wohnort testen lassen. Sie müssen zu Hause bleiben, bis das Testergebnis vorliegt.Ab dem 5. Januar sind alle südkoreanischen und ausländischen Staatsangehörigen, die in China Flüge nach Südkorea antreten, dazu verpflichtet, vor dem Abflug einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorzulegen.Ab dem 7. Januar besteht auch für Einreisende aus Hongkong und Macau vor der Abreise nach Südkorea eine Testpflicht.