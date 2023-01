Immobilienrestriktionen mit Ausnahme von vier Bezirken in Seoul aufgehoben

Photo : YONHAP News

Inmitten sinkender Immobilienpreise hat die Regierung die immobilienbezogenen Restriktionen in allen davon betroffenen Regionen, mit Ausnahme von vier Bezirken in Seoul, aufgehoben.Die Entscheidung gab das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr am Dienstag bekannt. Ausgenommen sind die Bezirke Seocho, Gangnam, Songpa und Yongsan in Seoul.Demnach werden 21 der 25 Bezirke der Hauptstadt nicht mehr den Status als wegen eines zu starken Immobilienpreisanstiegs regulierte Zonen haben. In der Provinz Gyeonggi entfällt die Regelung für vier Städte, darunter Gwacheon und Seongnam.Elf von 15 Bezirken von Seoul, die zu Spekulationszonen designiert worden waren, werden nicht mehr als solche eingestuft.Mit der Aufhebung der Regulierungen wird die Aufnahme eines Hypothekenkredits von bis zu 70 Prozent des Wohnungspreises ermöglicht. Die Steuerlast der Eigentümer mehrerer Wohnungen wird verringert.Die Regierung hob zudem die Preisobergrenze bei Ausschreibungen von privat gebauten Häusern für die meisten davon betroffenen Gebiete auf.