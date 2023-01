Chinesischer Person droht Strafe wegen Flucht nach Bestätigung von Corona-Infektion

Photo : YONHAP News

Einer chinesischen Person, die nach der Bestätigung einer Corona-Infektion nach der Einreise nach Südkorea die Flucht ergriff, droht eine Strafe.Der Person werde nach Gesetzen eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe von bis zu zehn Millionen Won (7.800 Dollar) auferlegt, sagte Kim Joo-young vom Gesundheitsministerium am Mittwoch vor der Presse.Gegen die geflüchtete chinesische Person würden zudem die Zwangsausreise und eine Einreisebeschränkung für eine gewisse Zeit verhängt, hieß es weiter.Die chinesische Person in ihren Vierzigern wurde am Dienstagabend am Flughafen Incheon positiv auf das Coronavirus getestet. Nach der Ankunft in einem Hotel für die Quarantäne auf der Insel Yeongjong in Incheon türmte sie.Die Polizei fahndet nach der Person.