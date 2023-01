Südkoreas Streitkräfte wollen Kapazitäten für Abwehr nordkoreanischer Drohnen erhöhen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte wollen ihre Kapazitäten für die Abwehr nordkoreanischer Drohnen erhöhen.Wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, solle zum frühest möglichen Zeitpunkt ein Drohnen-Kommando eingerichtet werden. Dieses solle zur Durchführung verschiedener Missionen zuständig sein, darunter Überwachung und elektronische Kriegsführung. Die Einrichtung des Kommandos erfolgt auf eine entsprechende Anordnung von Präsident Yoon Suk Yeol.Ein Vertreter der Streitkräfte sagte, dass der Plan nach einer umfassenden Überprüfung des operationalen Konzepts, der Kommandostruktur und der Organisation des neuen Kommandos umgesetzt werde. Auch wurde erwähnt, dass es in dem Prozess zwar zahlreiche Überprüfungen geben, das Kommando aber zügig eingerichtet werde.Das Ministerium äußerte sich zuversichtlich, dass unter Verwendung der Technologie der Behörde für die Entwicklung von Verteidigungstechnologie, die Produktion von unbemannten Tarnkappen-Luftfahrzeugen, so wie von Präsident Yoon angeordnet, bis Jahresende möglich sein werde.Auch hieß es von den Streitkräften, dass die Entwicklung sogenannter "Killer-Drohnen" beschleunigt werde. Gemeint sind Drohnen, die feindliche Drohnen angreifen können.