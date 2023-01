Weißes Haus: Biden und Kishida wollen bei Gipfel über trilaterale Militärkooperation sprechen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida wollen bei ihrem Gipfeltreffen am Freitag auch über die trilaterale Militärkooperation mit Südkorea sprechen.Das sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz zur Vorstellung der Agenda des Spitzentreffens.Der Sprecher erwähnte, dass es in den vergangenen Wochen bilaterale Übungen zwischen den USA und Japan gegeben habe, mit denen direkt auf die Erhöhung der Spannungen durch Nordkorea reagiert worden sei. Solche Übungen würden fortgesetzt.Washington und Tokio würden nach Wegen suchen, um sowohl ihre ohnehin schon robuste Zusammenarbeit im Militärbereich als auch die Militärkooperation mit Seoul auszubauen.Zur jüngsten Aufforderung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe exponentiell zu steigern, sagte der Sprecher, dass die USA Pläne des Regimes für die Erlangung weiterer fortschrittlicher militärischer Kapazitäten und dessen Nuklearambitionen aufmerksam verfolgen würden.Die jüngsten Übungen seien Bestandteil von Bemühungen der USA, sowohl weiterhin die Fähigkeiten zur Verteidigung der beiden elementaren Verbündeten Japan und Südkorea sicherzustellen als auch nationale Sicherheitsinteressen in der Region und darüber hinaus zu wahren.