Einreisende aus China ab heute zu Corona-Test vor Abreise verpflichtet

Photo : YONHAP News

Einreisende aus China sind ab heute auch dazu verpflichtet, vor ihrer Abreise nach Südkorea einen Corona-Test zu machen.Sie müssen ein negatives Ergebnis eines innerhalb von 48 Stunden vor dem Abflug gemachten PCR-Tests oder eines innerhalb von 24 Stunden gemachten Antigen-Schnelltests in das südkoreanische System zur Vorab-Eingabe von Informationen zu Impfstatus und Einreisedatum hochladen.Die Maßnahme gilt ab Samstag auch für Einreisende aus Hongkong und Macau.Am Dienstag reisten 1.137 Personen aus China nach Südkorea ein. 281 Passagiere, die für einen kurzen Aufenthalt kamen, wurden am Flughafen Incheon einem Corona-Test unterzogen. 73 von ihnen wurden positiv getestet, was einem Anteil von 26 Prozent entspricht. Die Infizierten wurden in Quarantäneeinrichtungen gebracht.An zwei Tagen bis Dienstag wurde bei 136 der getesteten Reisenden aus China eine Corona-Infektion bestätigt, der entsprechende Anteil beträgt 22,7 Prozent.Nach Behördenangaben reisten 41,9 Prozent der in den letzten sieben Tagen bestätigten Infizierten aus Übersee aus China ein. Laut einer Analyse steckten sich 77 Prozent der Infizierten aus China mit der Variante BA.5 an, 21,5 Prozent mit BF.7.