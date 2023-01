Photo : YONHAP News

Rund einer von drei Einreisenden aus China, die sich gestern am Flughafen einem Covid-19-Test unterzogen haben, war Corona-positiv.Gestern waren 1.924 Personen aus China eingereist. 327 von ihnen, die Südkorea für einen kurzen Aufenthalt besuchen, wurden am Flughafen getestet. Die Infektionsrate lag mit 103 Fällen bei 31,5 Prozent.Seit der Verschärfung der Quarantäneregelungen am 2. Januar wurden 917 Einreisende aus China am Flughafen getestet. Die Infektionsrate liegt bei 26,1 Prozent.