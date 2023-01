Koreanische katholische Führer verabschieden sich im Vatikan von Papst Benedikt XVI.

Photo : YONHAP News

Führende Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Korea haben am Mittwoch (Ortszeit) Kondolenzbesuche im Petersdom im Vatikan gemacht, wo der Leichnam des früheren Papstes Benedikt XVI. aufgebahrt war.Kardinal Lazarus You Heung-sik, Präfekt der Kleruskongregation, sagte nach seinem Kondolenzbesuch, der Papst sei ein tüchtiger Theologe der Kirche gewesen und habe die Liebe Gottes konkret zum Ausdruck gebracht. Er brachte außerdem seine Dankbarkeit gegenüber dem früheren Papst Benedikt XVI. zum Ausdruck.Auch Kardinal Andrew Yeom Soo-jung und der Erzbischof von Seoul, Peter Chung Soon-taick, nahmen von Benedikt XVI. Abschied.Sie waren am Dienstag in Rom eingetroffen, um an der Trauermesse für den früheren Pontifex teilzunehmen.