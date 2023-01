Son Heung-min beendet Torflaute in der Premier League

Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat seine Torflaute in der englischen Premier League beendet.Der Stürmer traf am Mittwoch in London für seinen Verein Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace in der 72. Minute zum 4:0. Beim Torjubel riss er sich die Maske vom Gesicht und schleuderte sie weg.In der Liga hatte er seit neun Spielen nicht mehr getroffen.Zuletzt hatte er im September des Vorjahres gegen Leicester City getroffen, damals konnte er drei Tore erzielen. In der laufenden Saison kommt Son damit auf vier Tore in 16 Spielen.In der letzten Saison war er mit 23 Treffern gemeinsam mit Mohamed Salah vom FC Liverpool Torschützenkönig geworden.