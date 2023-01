Obergrenze für Geschosszahl von Apartment-Hochhäusern in Seoul aufgehoben

Photo : YONHAP News

Hinsichtlich der Geschosszahl von Apartment-Hochhäusern in Seoul wird es künftig keine Beschränkungen mehr geben.Bislang waren maximal 35 Stockwerke erlaubt.In der Hauptstadt sollen Lebensräume geschaffen werden, die sowohl Wohnen und Arbeiten als auch Freizeitaktivitäten in einem Umkreis von 30 Gehminuten ermöglichen sollen.Das legte die Stadt Seoul im Rahmen der allgemeinen Stadtplanung 2040 fest, wie die Verwaltung am Donnerstag bekannt gab. Als Zukunftsvision für Seoul in den nächsten 20 Jahren präsentierte sie „Mein Seoul, in dem man gut leben kann, das Seoul von allen in der Welt“.Die Stadt Seoul legte hierfür sieben Ziele fest und erstellte Strategiepläne für die jeweiligen Bereiche, Raumpläne sowie Pläne für die jeweiligen Zonen.Die Stadtverwaltung beschloss damit, das im Jahr 2013 in Kraft getretene Prinzip zur Verwaltung von Skylines abzuschaffen. Dadurch war die Höhe von Wohnhäusern in allgemeinen Wohngebieten der Klasse 3 auf 35 Stockwerke begrenzt.