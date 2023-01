Politik Sechs von zehn Koreanern bevorzugen Stromversorger, Bahn und öffentliche Krankenhäuser in staatlicher Hand

Sechs von zehn Erwachsenen in Südkorea sprechen sich de facto gegen die Privatisierung der Stromversorgung, der Bahn und der nationalen und öffentlichen Krankenhäuser aus.



Das ergab eine Umfrage des Korea-Instituts für öffentliche Verwaltung. Nach Angaben des Instituts am Donnerstag befragte das Meinungsforschungsunternehmen Korea Management Association Plus in dessen Auftrag im Zeitraum vom 20. Juli bis 8. August 2022 1.500 Erwachsene und 1.000 Beamte in einer Web-Umfrage und einer mobilen Umfrage zur Rolle der Regierung.



64 Prozent der befragten Bürger stimmten zu, dass es besser sei, dass die Stromversorgung in den Händen der Regierung liege. Im Falle der Bahn waren 66,3 Prozent dieser Meinung, in Bezug auf nationale und öffentliche Krankenhäuser 59,3 Prozent.



Die Anteile der Befragten, die den Betrieb lieber dem privaten Sektor überlassen würden, erreichten lediglich 14,3, 13,1 und 17,3 Prozent.



Bei den befragten Beamten waren die Anteile noch höher, die damit einverstanden sind, dass diese öffentlichen Dienstleistungen vom Staat angeboten werden sollten.