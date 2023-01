Incheon will Songdo zu englischsprachiger Stadt designieren

Photo : YONHAP News

Die Stadt Incheon will die dortige Songdo International City zu einer Stadt designieren, in der man ohne Weiteres auf Englisch kommunizieren kann.Die Behörde der Incheon Freien Wirtschaftszone teilte mit, dass sie heute einen Verordnungsentwurf für die Bildung eines Komitees für die Schaffung einer Stadt angekündigt habe, in der Englisch verwendet werde.Das Gremium wird aus 15 bis 20 Mitgliedern bestehen und als Beirat für den Bürgermeister von Incheon Pläne für die Bestimmung einer solchen Stadt und einen Probebetrieb ausarbeiten. Der Ausschuss wird zudem den Bereich der Englisch-Nutzung und die Art und Weise konkretisieren.Incheon hatte bereits im Jahr 2007 als erste lokale Regierung vergeblich versucht, eine Stadt zu schaffen, in der jeder frei auf Englisch kommunizieren kann.Auch in Seoul und der Provinz Gyeonggi wurden ähnliche Projekte ohne Erfolg vorangetrieben. In Busan stieß jüngst ein Projekt zur Schaffung einer Stadt, in der Englisch im Alltag gesprochen wird, auf Widerstand von Organisationen, die sich für Schutz der koreanischen Sprache einsetzen.