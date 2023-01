Südkoreanische Werften hatten 2022 höchsten Anteil an Neuaufträgen seit 2018

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Werften haben im Vorjahr den höchsten Anteil an den weltweit vergebenen Neuaufträgen seit 2018 gehabt.Sie hätten 37 Prozent der weltweit vergebenen Aufträge erhalten, teilte das Industrieministerium am Donnerstag mit.Infolge der Rezession und der Corona-Pandemie ging das Volumen der Schiffbauaufträge letztes Jahr im Vorjahresvergleich um 22 Prozent zurück. Verglichen mit 2021 kletterte Südkoreas Anteil um vier Prozentpunkte.Bei Schiffen mit hoher Wertschöpfung wie LNG-Tankern und umweltfreundlichen Schiffen war Südkorea beim Marktanteil Spitzenreiter. Im Falle von großen LNG-Tankern gingen 70 Prozent der Aufträge weltweit an koreanische Schiffbauer. Bei umweltfreundlichen Schiffen kamen sie auf 50 Prozent Anteil.Südkoreas führende Schiffbauunternehmen wie Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Samsung Heavy Industries und DSME haben damit alle beim Auftragsvolumen ihren Zielwert übertroffen. Sie sicherten sich damit Aufträge für die kommenden drei bis vier Jahre.Um den Vorsprung auszubauen, will das Industrieministerium die Schiffbaubranche im neuen Jahr mit 130 Milliarden Won unterstützen. Das gesetzliche Verfahren für die Aufnahme von Gastarbeitern soll außerdem vereinfacht werden.