Chinesische Person nach Flucht aus Quarantäne-Hotel festgenommen

Photo : KBS News

Eine positiv auf Corona getestete chinesische Person ist nach der Flucht aus einem Quarantäne-Hotel in Südkorea festgenommen worden.Die Polizei griff heute die Person in ihren Vierzigern in einem Hotel in Seoul auf.Die Person war am Dienstag nach der Ankunft am Flughafen Incheon positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ihr wird vorgeworfen, die für positiv getestete Einreisende aus China festgeschriebene Quarantäne verweigert zu haben und nach der Ankunft in einem Quarantäne-Hotel auf der Insel Yeongjong getürmt zu sein.