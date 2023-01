Marine hält erste Manöver im neuen Jahr in allen Meeren ab

Photo : YONHAP News

Die Marine hat in allen Meeren Südkoreas gleichzeitig die ersten Seemanöver im neuen Jahr abgehalten.Die Seestreitkräfte gaben heute bekannt, am Mittwochnachmittag im Ost-, West und Südmeer des Landes Manöver durchgeführt zu haben. Dafür seien 13 Kriegsschiffe, darunter Zerstörer, und vier Flugzeuge mobilisiert worden.Marinechef Lee Jong-ho flog an Bord eines Seeaufklärers über dem Ost- und dem Westmeer, leitete die Manöver und spornte die Soldaten an.Er ordnete an, durch stetige Übungen eine feste Bereitschaft zu schaffen, um jede Provokation des Feindes resolut bestrafen zu können.