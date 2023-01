China protestiert gegen Besuch südkoreanischer Parlamentarierdelegation in Taiwan

Photo : YONHAP News

Die chinesische Botschaft hat gegen den jüngsten Besuch einer südkoreanischen Parlamentarierdelegation in Taiwan protestiert.China bringe seinen resoluten Widerstand und starken Protest dagegen zum Ausdruck, teilte die Botschaft in Seoul am Donnerstag mit. China habe bereits bei der südkoreanischen Seite seinen scharfen Protest geäußert, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers.Der Taiwan-Besuch der südkoreanischen Abgeordnetengruppe stelle einen ernsthaften Verstoß gegen das Ein-China-Prinzip und den Geist der Gemeinsamen Erklärung der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Südkorea dar. Die Visite stehe im Widerspruch zur Entwicklung der chinesisch-koreanischen Freundschaftsbeziehungen, sagte der Sprecher.In der Gemeinsamen Erklärung steht, die Regierung der Republik Korea erkenne die Regierung der Volksrepublik China als einzige rechtmäßige Regierung Chinas an. Sie respektiere die Position Chinas, dass es nur ein China gebe und dass Taiwan ein Teil Chinas sei.Das taiwanesische Außenministerium hatte am 31. Dezember bekannt gegeben, dass eine Delegation von Abgeordneten der südkoreanischen Nationalversammlung und der Vorsitzende der koreanisch-taiwanesischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe, Cho Kyoung-tae, vom 28. bis 31. Dezember Taiwan besucht hätten.