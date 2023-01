Photo : YONHAP News

Der Hauptindex Kospi hat am Donnerstag den zweiten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi verbesserte sich um 0,38 Prozent auf 2.264,65 Zähler.Der Kospi habe am Morgen dank der Kurssprünge bei Aktien von Chipherstellern und Finanzunternehmen zulegen können, am Nachmittag einen Teil der Gewinne aber wieder eingebüßt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.