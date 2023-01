Südkoreas Geheimdienst: Früherer nordkoreanischer Außenminister Ri Yong-ho von politischer Säuberung betroffen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Geheimdienst hat Berichte bestätigt, nach denen der frühere nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho von einer politischen Säuberung betroffen ist.Ob er wie berichtet auch hingerichtet wurde, sei aber unklar. Das sagten Vertreter des Geheimdienstes NIS am Donnerstag im parlamentarischen Geheimdienstausschuss.Tags zuvor hatte die japanische Tageszeitung "Yomiuri Shimbun" geschrieben, dass Ri im letzten Jahr hingerichtet worden sei. Die Zeitung berief sich dabei auf Quellen, die mit Angelegenheiten in Bezug auf Nordkorea vertraut seien.Laut dem Zeitungsbericht seien offenbar vier oder fünf Beamte des Außenministeriums um die Zeit von Ris Hinrichtung der Reihe nach exekutiert worden.Mehrere der Betroffenen, darunter auch Ri, hätten einmal in der nordkoreanischen Botschaft in Großbritannien gearbeitet. Angelegenheiten im Zusammenhang mit dieser Auslandsvertretung könnten der Grund für die Hinrichtungen sein, hieß es weiter.