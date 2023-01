Präsidialamt: Streitkräfte stellten Dienstag Eindringen nordkoreanischer Drohne in Flugverbotszone in Seoul offiziell fest

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Präsidialamtes haben die Streitkräfte am Dienstag offiziell festgestellt, dass in der Vorwoche eine nordkoreanische Drohne durch eine Flugverbotszone in Seoul flog.Präsident Yoon Suk Yeol sei darüber am Mittwoch berichtet worden. Dieser habe daraufhin angeordnet, die Information in der Öffentlichkeit zu enthüllen, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Donnerstag.Demnach habe der Vereinigte Generalstab (JCS) am Donnerstag nachträglich bestätigt, dass eine Drohne die Flugverbotszone passierte, die auch das Präsidialamt umfasst. Das Verteidigungsministerium hatte dies nach dem Vorfall Anfang der Vorwoche zunächst dementiert.Das Präsidialamt stufe die Provokation mit Drohnen als "weichen Terrorismus" ein, der in Politik und Gesellschaft Verwirrung stiften solle. Präsident Yoon habe betont, dass auch der genaue Verlauf des Drohnen-Flugs gegenüber der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden könne, um auf Nordkoreas Provokation entschlossen zu reagieren, so der Beamte weiter.