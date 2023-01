Ab morgen Corona-Testpflicht auch für Einreisende aus Hongkong und Macau vor Abreise nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Auch Einreisende aus Hongkong und Macau sind ab morgen dazu verpflichtet, vor dem Reiseantritt nach Südkorea einen Corona-Test zu machen.Das erfolgt im Rahmen der Verschärfung der Einreisebestimmungen für Einreisende aus China angesichts der dortigen massiven Corona-Welle.Wer aus Hongkong und Macau nach Südkorea reisen wolle, müsse vor der Abreise ein negatives Corona-Testergebnis in das „Q-Code“-System zur Vorab-Eingabe von Informationen zu Impfstatus und Einreisedatum hochladen, teilte das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen mit.Reisende aus Hongkong und Macau müssen innerhalb von 48 Stunden vor der Abreise einen PCR-Test machen oder innerhalb von 24 Stunden einen Antigen-Schnelltest.Für sie gilt jedoch keine Testpflicht nach der Ankunft in Südkorea.Die Gesundheitsbehörden erläuterten am Mittwoch vor der Presse, dass schärfere Maßnahmen für Einreisen aus China als solche aus Hongkong oder Macau gälten, weil China die Veröffentlichung von Corona-Infektionszahlen gestoppt habe. Sie würden laufend überprüfen, ob auch für Ankommende aus Hongkong und Macau zusätzliche Maßnahmen erforderlich seien.