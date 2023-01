Drei Kinder von Evakuierten aus Afghanistan feiern Grundschulabschluss in Ulsan

Photo : YONHAP News

Drei Kinder von Evakuierten aus Afghanistan, die sich in Ulsan niedergelassen haben, haben am Donnerstag den Grundschulabschluss gefeiert.Bei der Graduiertenfeier an der Seoboo Grundschule in Ulsan am Donnerstag feierten zwei Jungen und ein Mädchen aus Afghanistan ihren Abschluss. Ein Junge möchte nach eigenen Angaben in Zukunft Polizist werden, die beiden anderen Arzt.Die südkoreanische Regierung hatte 2021 nach der Machtübernahme der Taliban 390 Afghanen, frühere Ortskräfte und Helfer sowie ihre Angehörigen, aus Kabul ausgeflogen. 157 von ihnen (29 Haushalte) zogen im Februar letzten Jahres in frühere Werkswohnungen von Hyundai Heavy Industries in Ulsan ein.85 Kinder und Jugendliche aus diesen Familien wurden im März letzten Jahres in Schulen in der Umgebung aufgenommen. Zu ihnen zählten 16 Kindergartenkinder, 28 Grundschüler, 19 Mittelschüler und 22 Oberschüler.