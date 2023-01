Photo : YONHAP News

Südkorea hat China sein Bekenntnis zur "Ein-China-Politik" übermittelt.Das teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Hintergrund war der Besuch einer südkoreanischen Parlamentarierdelegation in Taiwan.Ministeriumssprecher Lim Soo-suk sagte bei einer Pressekonferenz in Seoul, dass die Regierung Aktivitäten von einzelnen Abgeordneten nicht kommentieren würde.Südkoreas Regierung halte an ihrer Haltung fest, das Ein-China-Prinzip zu respektieren. Die Regierung gehe davon aus, dass China sich dieser Haltung bewusst sei.Diese Position sei über einen diplomatischen Kanal weitergeleitet worden, sagte ein Beamter des Außenministeriums gegenüber Reportern. Chinesische Behörden hätten erklärt, diese Position in vollem Umfang zu verstehen, hieß es.