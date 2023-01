Covid-19: Regierung will aus Quarantäne-Hotel getürmten Chinesen hart bestrafen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will einen Chinesen hart bestrafen, der nach der Bestätigung einer Corona-Infektion nach der Einreise in Südkorea aus einem Quarantäne-Hotel getürmt war.Diese Position teilte der Vizeminister für Katastrophen- und Sicherheitsmanagement im Innenministerium, Kim Sung-ho, heute bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmanagement mit.Der 41-jährige Chinese wurde am Donnerstag in Seoul festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, das Gesetz zu Prävention und Management von Infektionskrankheiten verletzt zu haben.Der Mann war am 3. Januar gemeinsam mit seiner Frau aus China am Flughafen Incheon eingetroffen und dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er musste sich daher in einem Hotel in eine einwöchige Quarantäne begeben, flüchtete aber von dort.