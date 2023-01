12,6 Prozent der Kurzzeitbesucher aus China am Donnerstag positiv auf Corona getestet

Photo : YONHAP News

Weitere 35 Kurzzeitbesucher, die aus China eintrafen, sind nach der Ankunft in Südkorea positiv auf das Coronavirus getestet worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention gab heute bekannt, dass am Donnerstag 278 ausländische Kurzzeitbesucher von insgesamt 1.247 Einreisenden aus China einem PCR-Test unterzogen worden seien. Bei 35 Getesteten sei eine Corona-Infektion bestätigt worden. Der Anteil liegt bei 12,6 Prozent.Der Anteil der positiv Getesteten hatte am ersten Tag der Einführung der Testpflicht für Einreisende aus China nach der Ankunft bei 19,7 Prozent gelegen. Der Anteil war am zweiten Tag auf 26 Prozent und am dritten Tag auf 31,5 Prozent gestiegen, ehe der Wert unter 20 Prozent fiel.Die Behörde vermutete als Grund für den Rückgang die inzwischen eingeführte Pflicht zum Vorlegen eines negativen Testergebnisses vor der Abreise aus China. Damit sei offenbar die Einreise von Infizierten im Voraus verhindert worden.