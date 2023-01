Hwacheon Sancheoneo Eisfestival findet erstmals seit drei Jahren wieder statt

Photo : YONHAP News

Das Hwacheon Sancheoneo Eisfestival findet vom 7. bis 29. Januar in Hwacheon in der Provinz Gangwon statt.Das beliebte Winter-Festival, zu dem jedes Jahr über eine Million Besucher gekommen waren, findet nach einer Corona-bedingten Pause erstmals seit drei Jahren wieder statt.Das erste Festival hatte es im Jahr 2003 gegeben. Damals hatten 220.000 Menschen das Fest besucht.Die Veranstaltung entwickelte sich dann zu einem globalen Festival, die Besucherzahl übertraf von 2006 bis 2019 13 Jahre in Folge die Eine-Million-Marke.Die diesjährige Auflage steht unter dem Motto „Sicherheit“.