Koreaner müssen dieses Jahr für Ahnenritual zu Mond-Neujahr 3,7 Prozent mehr Geld ausgeben

Photo : KBS News

Die Koreaner müssen dieses Jahr 3,7 Prozent mehr Geld ausgeben, um die Zutaten für das Ahnenritual zum Mond-Neujahr einzukaufen.Entsprechende Untersuchungsergebnisse gab das Zentrum für Preisüberwachung des Koreanischen Nationalen Rats von Verbraucherorganisationen am Freitag bekannt. Die Organisation hatte am 2. und 3. Januar bei 90 Märkten und Vertriebsfirmen in Seoul die Preise von 25 Artikeln für das Ahnenritual ermittelt.Demnach würde der Kauf der Zutaten im Schnitt 294.338 Won oder 232 Dollar (für vier Personen) kosten, damit 3,7 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, hieß es.Beim Kauf auf einem traditionellen Markt sind Meeresprodukte um 29,5 Prozent billiger als in einem Hypermarkt. Gemüse und Forstprodukte sind um 26 Prozent billiger, Viehzuchtprodukte um 19,5 Prozent.Dagegen sind Früchte und verarbeitete Lebensmittel in einem Hypermarkt um jeweils 0,5 und 15 Prozent billiger zu haben.Der stärkste Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr wurde bei Speiseöl mit 28 Prozent verbucht, gefolgt von Gelbfisch (Larimichthys polyactis) mit 22,6 Prozent und Weizenmehl mit 21,6 Prozent.Die Organisation betonte, dass Maßnahmen zur Preisstabilisierung bei Äpfeln, Schweinefleisch und Gelbfisch erforderlich seien.