Oppositionschef Lee will am Dienstag zur Befragung bei Staatsanwaltschaft erscheinen

Der Vorsitzende der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, wird am kommenden Dienstag bei der Staatsanwaltschaft zur Befragung wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Fußballverein Seongnam FC erscheinen.Mit der Staatsanwaltschaft sei vereinbart worden, dass der Vorsitzende Lee am 10. Januar um 10.30 Uhr bei der Niederlassung der Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon in Seongnam erscheinen werde, teilte Parteisprecher Ahn Ho-young heute mit.Die Staatsanwaltschaft wirft Lee vor, zwischen 2016 und 2018 während seiner Zeit als Bürgermeister von Seongnam sechs Unternehmen im Gegenzug für administrative Gefälligkeiten zu Spenden in Höhe von 16 Milliarden Won (12,6 Millionen Dollar) für den städtischen Fußballverein bewogen zu haben.Die Staatsanwaltschaft hatte Lee am 28. Dezember zur Befragung vorgeladen. Lee hatte jedoch dagegen protestiert, dass die Staatsanwaltschaft ihn ohne vorherige Konsultation einseitig vorgeladen habe. Seitdem berieten sich beide Seiten über einen Vorladungstermin.Lee hatte am 26. Dezember gesagt, dass der Fall früher bereits mit der Feststellung abgeschlossen worden sei, dass ihm kein Vorwurf zu machen sei. Er könne das Verhalten der Staatsanwaltschaft keinesfalls verstehen, wolle jedoch selbstsicher mit dem Vorwurf umgehen.