Kospi kann um rund ein Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Südkorea hat am Freitag um über ein Prozent zulegen können.Der Kospi beendete den Handel 1,12 Prozent fester bei einem Stand von 2.289,97 Zählern.Vor allem die Aktien von Samsung Electronics und anderen Unternehmern mit hoher Marktkapitalisierung seien gefragt gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Anstieg am Freitag sei von allen Sektoren getragen worden, darunter Chips, Batterien und Finanzunternehmen. Dies sei anders gewesen als am Mittwoch, als Halbleiter-Aktien den Anstieg angeführt hätten, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.Die Anleger würden darauf wetten, dass Samsung Electronics wieder mit der Chip-Produktion beginne, nachdem ein hinter den Erwartungen zurückgebliebenes Betriebsergebnis gemeldet worden sei, fügte der Experte hinzu.