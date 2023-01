Radiobericht: IOC hebt Nordkoreas Sperre auf

Photo : KBS News

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die gegen Nordkorea verhängte Sperre wie geplant aufgehoben.Nordkoreanische Sportler können damit an den Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen. Auch bei den Asienspielen im September in Hangzhou in China können nordkoreanische Sportler an den Start gehen.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia. Demnach sei die gegen Sportler und Funktionäre aus Nordkorea verhängte Sperre am 31. Dezember 2022 automatisch aufgehoben worden.Darüber sei auch das nordkoreanische Olympische Komitee informiert worden, meldete der Sender weiter.Von der Teilnahme an den Winterspielen 2022 in Peking war Nordkorea ausgeschlossen worden. Grund war die Weigerung des Landes, Athleten zu den Sommerspielen 2020 in Tokio zu schicken. Nordkorea hatte das Fernbleiben seiner Vertreter damals mit Sorgen vor einer Ausbreitung von Covid-19 begründet.Einzig Nordkorea hatte unter den 206 Mitgliedern des Internationalen Olympischen Komitees keine Athleten zu den Sommerspielen in Tokio entsandt.