Apartmentpreise letztes Jahr um drei Prozent gefallen

Die Apartmentpreise in Seoul sind letztes Jahr als Folge drastischer Zinserhöhungen und einer befürchteten Konjunkturverlangsamung im Schnitt um 2,9 Prozent gesunken.Entgegen dem Trend wurde in den Bezirken Yongsan, Jongno und Seocho jedoch ein Preisanstieg verzeichnet.Nach Angaben der KB Kookmin Bank fielen die Apartmentpreise in Seoul im vergangenen Jahr durchschnittlich um 2,96 Prozent.Im Bezirk Dobong wurde mit 6,4 Prozent der stärkte Preiseinbruch verbucht, gefolgt von Songpa mit einem Rückgang von 5,8 Prozent. Nowon folgte mit minus 5,6 Prozent, Seongbuk mit minus 5,5 Prozent.Dagegen stiegen die Preise im Bezirk Yongsan um 2,4 Prozent, in Jongno um 1,02 Prozent und in Seocho um 0,7 Prozent.Landesweit sanken die Apartmentpreise im Schnitt um 3,12 Prozent.