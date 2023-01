Passagieraufkommen am Flughafen Incheon steigt erstmals seit drei Jahren

Photo : YONHAP News

Das Passagieraufkommen am Internationalen Flughafen Incheon ist letztes Jahr dank der vielen wieder aufgenommenen Flugverbindungen erstmals seit drei Jahren wieder gestiegen.Laut dem Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation wurden im Jahr 2022 17,86 Millionen Passagiere am Flughafen Incheon abgefertigt. Die Passagierzahl sei verglichen mit 2021 um 460 Prozent gestiegen, damals seien es 3,19 Millionen gewesen.Die Zahl entspricht jedoch lediglich 25 Prozent des Passagieraufkommens im Jahr 2019, noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, das sich auf 71,16 Millionen belaufen hatte.Die Passagierzahl an Südkoreas größtem Flughafen war im Jahr 2020 aufgrund der Maßnahmen zur Corona-Eindämmung auf 12,04 Millionen gesunken.Nach Regionen betrachtet, stieg die Zahl der Fluggäste aus Japan und Südostasien oder die dorthin reisten besonders stark an.