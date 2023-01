Verteidigungsministerium weist Kritik wegen Flügen südkoreanischer Drohnen nach Nordkorea zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreas Verteidigungsministerium hat Kritik wegen Flügen südkoreanischer Drohnen nach Nordkorea zurückgewiesen.Es habe sich um eine entsprechende Maßnahme zur Selbstverteidigung gehandelt, teilte ein Ministeriumssprecher am Sonntag gegenüber Reportern schriftlich mit.Dies sei notwendig gewesen, um auf einen klaren nordkoreanischen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen durch die Verletzung der militärischen Demarkationslinie zu reagieren. Denn Nordkorea habe Drohnen bis in den Norden von Seoul fliegen lassen.Das Waffenstillstandsabkommen lege den Kommandeuren keine Beschränkungen bei der Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung auf, wenn sie auf klare feindselige Akte angemessen reagieren wollten, hieß es weiter.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas hatte die entsprechende Antwort auf das Eindringen nordkoreanischer Drohnen am 26. Dezember zuvor kritisiert. Eine "schwache und aus dem Stegreif ergriffene Antwort" des Präsidenten sei ein Verstoß gegen den Waffenstillstandsvertrag, hatte Parteisprecher Park Sung-joon im Zuge der Kritik gesagt.