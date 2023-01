Zahl der Kaffeestuben in Südkorea auf fast 100.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Kaffeestuben in Südkorea hat sich in den letzten vier Jahren auf 100.000 fast verdoppelt.Nach Angaben des Branchenverbandes Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation am Montag stieg die Zahl der Läden mit Kaffeeausschank letztes Jahr im Vorjahresvergleich um 17,4 Prozent auf etwa 99.000.Damit waren es mehr Läden als solche für frittiertes Huhn, von denen es letztes Jahr 76.000 gab.Statistiken des Zollamtes zufolge importierte Südkorea von Januar bis November letzten Jahres Kaffee im Wert von 1,19 Milliarden Dollar. Erstmals wurde damit die Marke von einer Milliarde Dollar übertroffen.