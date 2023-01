Leitender Beamter des US-Außenministeriums besucht Südkorea für Diskussionen über Wirtschaftsangelegenheiten

Photo : YONHAP News

Jose Fernandez, Unterstaatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, wird heute in Südkorea erwartet.Fernandez wird während seines Aufenthalts bis Mittwoch mit Regierungsvertretern und amerikanischen und koreanischen Unternehmern zusammenkommen. Anschließend wird er nach Japan weiterreisen.Am Dienstag sind ein Gespräch mit Vizeaußenminister Lee Do-hoon sowie eine informelle Pressekonferenz vorgesehen.Beide Seiten verabschiedeten bei ihrem hochrangigen Wirtschaftsdialog (SED) im vergangenen Monat eine gemeinsame Erklärung. Darin einigten sie sich auf eine Stärkung des Ökosystems resilienter Lieferketten und engere Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung zu Schlüsseltechnologien und neuen Technologien. Auch in Bezug auf die Investitionsprüfung und Exportkontrollen wollen beide Staaten demnach enger kooperieren.Bei den geplanten Treffen sollen voraussichtlich die bisherigen Ergebnisse zu diesen Einigungen erörtert werden. Darüber hinaus sollen offenbar andere Wirtschaftsthemen, insbesondere die Lieferketten, und Maßnahmen für eine engere Kooperation besprochen werden.Zudem wird mit einem weiteren Meinungsaustausch über das US-Gesetz Inflation Reduction Act (IRA) gerechnet. Eine reibungslose Lösung in dieser Frage wäre für die Entwicklung des wirtschaftlichen und technologischen Bündnisses beider Staaten notwendig.