Krawalle in Brasilien: Südkoreanische Einwohner laut Botschaft unversehrt

Photo : YONHAP News

Bei den Krawallen in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia sind keine Südkoreaner zu Schaden gekommen.Das teilte die südkoreanische Botschaft in Brasilia am Sonntag (Ortszeit) mit.Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro, die dessen Niederlage nicht akzeptieren wollen, stürmten im dortigen Regierungsviertel den Kongress, den Präsidentenpalast und den Obersten Gerichtshof.In Brasilien leben derzeit etwa 50.000 südkoreanische Staatsangehörige, die meisten in São Paulo.In Brasilia sind weniger als 100 Südkoreaner gemeldet.Wie die Botschaft weiter mitteilte, seien die Landsleute darüber informiert worden, worauf sie angesichts der Proteste zu achten hätten.