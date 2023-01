Weiter hohe Ultrafeinstaubwerte in der Hauptstadtregion

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptstadtregion ist weiterhin von sehr hohen Feinstaubwerten betroffen.In Seoul, der Provinz Gyeonggi und im westlichen Teil der Provinz Gangwon wurde auch heute vor Ultrafeinstaub gewarnt.In diesen Gebieten sowie in Incheon, Sejong und der Region Chungcheong lagen die Ultrafeinstaubwerte bei 36 Mikrogramm pro Kubikmeter oder höher. Aufgrund der hohen Werte galt hinsichtlich der Luftqualität weiterhin das Niveau „schlecht“.Das Nationale Umweltforschungsinstitut erwartet, dass der noch vorhandene Feinstaub aufgrund der schwachen Luftzirkulation in einigen Regionen noch bis Mitte dieser Woche Einfluss haben werde.Das Institut geht davon aus, dass in der Hauptstadtregion, darunter Seoul und Gyeonggi, die Feinstaubwerte bis Donnerstag auf dem Niveau „hoch“ verharren würden.Alten und schwachen Menschen sowie Menschen mit Atemwegserkrankungen wird dazu geraten, möglichst zu Hause bleiben. Die Wohnung sollte nur mit einem Mund-Nasen-Schutz mindestens der Klasse KF80 verlassen werden.Auch solle beispielsweise durch regelmäßiges Säubern mit Wasser darauf geachtet werden, dass sich die Luftqualität in Innenräumen nicht verschlechtere.