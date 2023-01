Umfrage: 88 Prozent wissen von Pflanzen, die wie ein Begleittier betrachtet werden

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind sich nun mehr Menschen der Tatsache bewusst, dass Pflanzen wie Begleittiere betrachtet werden und mit ihnen Gefühle geteilt werden können.Das teilte die Behörde für ländliche Entwicklung am Montag auf der Grundlage des Ergebnisses einer Online-Umfrage mit. Zwischen dem 29. September und 1. Oktober letzten Jahres wurden 874 Verbraucher befragt.87,9 Prozent von ihnen antworteten, dass sie über solche Pflanzen informiert seien. Das sind 5,6 Prozentpunkte mehr als bei der entsprechenden Umfrage im Jahr 2021.45 Prozent, damit der größte Anteil, sagten, dass Pflanzen, die sowohl in Innenräumen als auch draußen gedeihen können, zu Begleitern des Menschen werden könnten. 28 Prozent sehen eine solche Rolle lediglich für Zimmerpflanzen vor.Als Grund für den Besitz solcher Pflanzen nannten 55 Prozent eine emotionale Bindung und Stabilität, während 27 Prozent die Luftreinigung angaben. Dahinter folgte die Rolle der Pflanze als Einrichtungsgegenstand mit 14 Prozent.Der Effekt der Pflanzenhaltung, mit dem die meisten Befragten einverstanden waren, war die emotionale Stabilität, die 77 Prozent der Befragten nannten.