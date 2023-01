Photo : YONHAP News

Eine Gruppe ehemaliger nordkoreanischer Flüchtlinge will Flugblätter mit Drohnen über die Grenze bringen.Das kündigte Park Sang-hak, Leiter der Gruppe Kämpfer für ein freies Nordkorea, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap an.Die Organisation treffe Vorbereitungen, damit so bald wie möglich Flugblätter mit Drohnen nach Nordkorea geschickt werden könnten.Im Winter sei das Verschicken mit den sonst eingesetzten Ballons schwierig. Drohnen würden nicht vom Wind beeinflusst und könnten die Flugblätter zu ihren Zielorten bringen.Nach Parks Angaben habe seine Gruppe bereits im April 2020 Flugblätter durch eine Drohne nach Pjöngjang transportieren lassen.Südkoreas Regierung hatte zuletzt eine Überprüfung der innerkoreanischen Militärvereinbarung von 2018 für den Fall angekündigt, dass Nordkorea erneut Südkoreas Territorium verletzt.Sollte das Abkommen ausgesetzt werden, würde Südkoreas Regierung laut Berichten das Verschicken von Flugblättern nach Nordkorea nicht bestrafen.